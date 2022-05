MILANO - Il russo Andrey Rublev si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid, su campi in terra battuta. La testa di serie numero 6 del tabellone ha battuto in due set il britannico Daniel Evans con il punteggio di 7-6 (7), 7-5. Nel prossimo turno, Rublev potrebbe trovarsi di fronte il greco numero 5 al mondo Stefanos Tsitsipas, ma quest'ultimo deve prima avere la meglio su Gregor Dimitrov.