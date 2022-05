Atp Madrid, Musetti si ritira: Zverev ai quarti

MADRID (Spagna) - Termina agli ottavi il cammino di Lorenzo Musetti all'Atp di Madrid. Il tennista azzurro è stato costretto a ritirarsi, sotto di un set a zero, contro Zverev per un problema fisico. Match iniziato nel totale equilibrio fino al settimo game, quando il tedesco ruba il servizio per poi ripetersi in quello decisivo che vale il 6-3 in appena mezz'ora di gioco: netta la differenza soprattutto sul dato degli aces con un 7-0 in favore di Zverev. All'inizio del secondo, Musetti chiede un medical time-out per un problema al ginocchio sinistro: inutile però il tentativo visto che dopo il primo game è costretto a salutare il torneo anche per evitare problemi più seri. Zverev accede dunque ai quarti dove si troverà davanti uno tra Sinner e Auger-Aliassime.