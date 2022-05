Wta Madrid, Pegula affronta Jabeur in finale

Sarà Jessica Pegula a sfidare Ons Jabeur nella finale del "Mutua Madrid Open", WTA 1000 dotato di un montepremi di 6.575.560 euro che si disputa sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). La statunitense, testa di serie numero 12, ha avuto la meglio nella tarda serata di giovedì 5 maggio (il match è finito oltre la mezzanotte) su Jil Teichmann per 6-3 6-4 dopo un'ora e 21 minuti di gioco. Per la Pegula si tratta della prima finale assoluta in un 1000, la quarta nel circuito maggiore, con l'unico titolo arrivato nel 2019 a Washington. In perfetto equilibrio i precedenti fra le due finaliste (2-2) che a Madrid si affronteranno però per la prima volta sul rosso: la Pegula ha vinto i primi due match (Quebec City e Montreal, entrambi nel 2018), la Jabeur gli altri due (Chicago 2021 e Dubai 2022). Ons Jabeur si è qualificata alla finale eliminando in due set, con il punteggio di 6-2, 6-3, in poco più di un'ora di gioco, la russa Ekaterina Alexandrova, numero 45 del ranking.