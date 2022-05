Wta Madrid, Jabeur batte Pegula ed entra nella storia

MADRID (Spagna) - Storica vittoria per Ons Jabeur, che trionfa nella finale del "Mutua Madrid Open", WTA 1000 dotato di un montepremi di 6.575.560 euro che si disputa sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp), superando l'americana Jessica Pegula in tre set, con il punteggio di 7-5, 0-6. 6-2. Dopo essere stata la prima donna araba a entrare nella Top 10 del ranking WTA e a centrare una finale in un "1000", la tunisina si toglie anche la soddisfazione di firmare il primo trionfo africano in un torneo del grande circuito. Match combattuto ma con punteggi particolari: equilibrato il primo set, in cui la Jabeur si impone di misura, senza storia la seconda partita, con l'americana che si impone addirittura a zero, prima del prepotente ritorno della tunisina, che domina il terzo set e si aggiudica il titolo.