Madrid, Zverev batte Tsitsipas: è finale contro Alcaraz

MADRID (Spagna) - Alexander Zverev difenderà domenica il titolo del Masters 1000 di Madrid dopo aver battuto in semifinale Stefanos Tsitsipas. Allo Stadio Manolo Santana finisce 6-4, 3-6, 6-2 dopo un'ora e 53 minuti per il tedesco in un match finito verso l'una di notte causa ritardi di giornata. Zverev si è preso la rivincita dopo la sconfitta, sempre in semifinale contro il greco, a Monte Carlo e lo ha fatto grazie alla solidità della prima di servio (83% dei punti). Il match sembrava aver preso l'inerzia di Tsitsipas grazie al break all'8° gioco del 2° set per il 5-3 (per poi chiuderlo al game successivo), ma Zverev non si è scomposto e ha dominato l'ultima frazione volando sul 3-0 senza mai concedere palla breal (6-2 in 39'). La finale vedrà per la terza volta in carriera il tedesco affrontare il talento spagnolo Carlos Alcaraz (2-0) ma sarà la prima in una finale e su terra rossa, il programma della giornata comincia alle 15:30 con la finale del doppio maschile.