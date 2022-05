Internazionali d'Italia, Nadal: "Roma, ricordi meravigliosi"

ROMA - Come in una sorta di passaggio del testimone, Rafa Nadal, in conferenza stampa a Roma, ha commentato l'exploit del suo giovanissimo erede Alcaraz, che dopo averlo battuto a Madrid ha superato anche Djokovic e Zverev vincendo il titolo: "Sono molto felice per lui e per il futuro del tennis spagnolo, che avrà un giocatore forte ed emozionante negli anni a venire. È sempre speciale vincere a casa e sicuramente lo sarà stato anche per lui". Dura però fare un parallelo tra il periodo della sua ascesa e quella attuale del connazionale: "Non ricordo come era, purtroppo dai miei 19 anni è passato tanto tempo. Ma non posso assolutamente lamentarmi per come i media o il pubblico mi hanno trattato. Lui è un bravo ragazzo ed è normale che ottenga grandi attenzioni. È giovane, forte ed emergente, le cose nuove affascinano sempre, è normale in questa vita. Sono contento di tutto quello che sta ottenendo".

Fisico come una macchina Per quanto riguarda il suo momento, invece, Nadal spiega di aver bisogno di tempo per tornare ad avere la forma ottimale dopo 6 settimane di stop: "Il mio fisico è come una vecchia macchina che ha bisogno di tempo per ripartire. Non posso più fare le stesse cose di quando avevo 19 anni ed ero all'inizio della carriera. Devo riconquistare fiducia nel mio corpo, soprattutto nei movimenti, devo ritrovare velocità e poi ritrovare il mio tennis. Per farlo, ho bisogno di tempo". Ai Masters 1000 di Roma avrà l'opportunità di vedere sul campo i suoi miglioramenti: "Questa può essere una buona settimana o forse no, ma il mio obiettivo è soprattutto costruire questa fiducia per le prossime settimane. Amo moltissimo Roma. Qui ho bellissimi ricordi, tra i migliori. Voglio darmi una possibilità e poi vedere cosa succede".