Djokovic elogia Alcaraz: "Oggi è il più forte. A Parigi tra i favoriti"

ROMA - "È decisamente speciale. Voglio dire, ha già battuto molti record da adolescente, vincendo due eventi Masters quest'anno e un paio di 500. Finora è il miglior giocatore del mondo, senza dubbio": lo ha detto Novak Djokovic in conferenza stampa parlando agli Internazionali di Roma rispondendo alla domanda su Carlos Alcaraz. "Il modo in cui ha affrontato la pressione, anche nella nostra partita di pochi giorni fa, è stato impressionante. Meritava di vincere il trofeo - ha continuato - Non giocando qui a Roma, voleva prendersi del tempo probabilmente per riprendersi dopo un paio di mesi intensi e penso sia stata una buona decisione da parte sua. Per il Roland Garros, è sicuramente uno dei principali favoriti".