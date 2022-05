Diretta Internazionali d'Italia, Sinner-Fognini ore 19: dove vedere il match in tv e streaming

ROMA - Ci sarà un attesissimo derby tutto italiano nel secondo turno degli Internazionali di Roma . Dopo aver battuto lo spagnolo Pedro Martinez in due set, infatti, Jannik Sinner ha conquistato il pass per i sedicesimi di finale, dove incontrerà per la prima volta in carriera Fabio Fognini, vincitore nel suo match con Thiem.

Sinner-Fognini, dove vederla in tv e streaming

Secondo il programma il derby azzurro tra Sinner e Fognini sarà il quarto match sul campo Centrale e si giocherà non prima delle ore 19. L'incontro potrà essere guardato in diretta tv su Canale 20 (canale 20 del digitale terrestre e 151 di Sky) e Sky Sport Arena (204), mentre in diretta streaming su Sky Go e NOW.