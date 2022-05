Diretta Sinner-Krajinovic: come vedere il match in tv e streaming

ROMA - Dopo aver battuto Pedro Martinez al primo turno e Fabio Fognini nel derby italiano ai sedicesimi, adesso per Sinner è già il momento di scendere in campo per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia . Un appuntamento in cui affronterà il serbo Filip Krajinovic , che a sorpresa ha eliminato il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 6 di questo torneo.

Sinner-Krajinovic, come vederlo in tv e streaming

Il programma degli Internazionali d'Italia prevede che la sfida tra Sinner e Krajinovic sia la terza a partire dalle 11 sul campo Centrale e non si dovrebbe giocare prima delle ore 14.20. La sfida potrà essere guardata in diretta tv su Canale 20 (canale 20 del digitale terrestre e 151 di Sky) e Sky Sport Arena (204), mentre in diretta streaming su Sky Go e NOW.