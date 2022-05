Internazionali, passano il turno Zverev e Sabalenka

ROMA - Alexander Zverev vince la prima gara del centrale di oggi al Foro Italico e vola ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Il tennista tedesco vince in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 contro De Minaur e domani affronterà il vincente della sfida Garin-Cilic. In campo femminile, La bielorussa Aryna Sabalenka batte in due set l'americana Jessica Pegula e vola anche lei ai quarti. Vince con il punteggio di 6-1, 6-4 e domani affronterà la vincente del derby americano Anisimova-Collins.