ROMA - Anche Viktoria Azarenka deve arrendersi a Iga Swiatek. La polacca, numero uno del mondo e campionessa in carica, si impone per 6-4 6-1 e conquista il pass per i quarti degli "Internazionali d'Italia" femminili, Wta 1000 da 2.527.250 euro, in corso sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. La Swiatek, in serie positiva da 25 match, se la vedrà ora con la 21enne canadese Bianca Andreescu, numero 90 del mondo ma nel 2019 capace di vincere gli Us Open.