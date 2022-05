Tennis, al via il torneo internazionale ITF del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo

Il Torneo internazionale ITF del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo ritorna sulla scena romana nella sua XVII edizione e, dopo due anni di forzata interruzione, rappresenta una delle manifestazioni sportive organizzate dal Circolo per celebrare i 150 anni di storia del sodalizio più antico della Capitale. Gli ISA, Impianti Sportivi dell’Acqua Acetosa, sono pronti ad accogliere le migliori giocatrici internazionali, assieme al gran numero di appassionati del tennis, in una settimana particolarmente cara ai tennisti: il Torneo infatti quest’anno, prenderà luogo dal 16 al 22 maggio, subito dopo gli Internazionali BNL d’Italia. Il montepremi, elevato per questa edizione a $60.000, attirerà le professioniste della racchetta con una classifica ricompresa tra le prime 275 classificate del mondo nel tabellone principale.