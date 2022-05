Sara Errani si è qualificata al secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros, secondo Slam del 2022, di scena sulla terra rossa parigina. Finalista nel 2012 e attualmente numero 160 nel ranking mondiale Wta, la Errani ha liquidato per 6-1 6-2 la coreana Su Jeong Jang in un'ora e 18' di gioco. Niente da fare invece per Federica Di Sarra, battuta da Jaimee Fourlis per 7-6(7) 6-3.