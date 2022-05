Roland Garros, Zeppieri alle fasi finali: prima in carriera nel grande Slam

PARIGI (Francia) - Altra grande soddisfazione per Giulio Zeppieri dopo la conquista del tabellone principale degli Internazionali d'Italia: il tennista 21enne di Latina, infatti, battendo 6-3, 6-4 il classe 2004 francese Sean Cuenin, si qualifica alle fasi finali del Roland Garros. E' la prima volta in carriera per il classe 2001 in una fase finale del grande Slam.