Roland Garros: Djokovic, Nadal, Zverev e Alcaraz nella stessa parte del tabellone

PARIGI (Francia) - Djokovic, Nadal, Zverev e Alcaraz nella stessa metà del tabellone, coi primi due che potrebbero ritrovarsi contro già nei quarti di finale. E nella parte bassa si va verso le possibili sfide Tsitsipas-Ruud e Medvedev-Rublev, Sinner permettendo. Sorteggiato il main draw del Roland Garros col serbo campione in carica che avrà davanti una strada tortuosa, a partire dall'esordio con Jordan Thompson, mentre per i due spagnoli ci saranno dei qualificati. Djokovic agli ottavi potrebbe poi vedersela con Schwartzman, Auger-Aliassime, la testa di serie più alta nel quarto di Nadal, Fritz e Norrie sulla carta i rivali di Zverev e Alcaraz prima dell'eventuale scontro. Jannik Sinner, 11esimo favorito del tabellone, debutterà con un giocatore proveniente dalle qualificazioni: possibile terzo turno con Basilashvili prima dell'ipotetico ottavo contro Rublev. Debutto complicato per Fabio Fognini, atteso dall'australiano Alexei Popyrin e che al terzo turno potrebbe trovare Nadal, mentre Marco Cecchinato, semifinalista nel 2018, sfiderà all'esordio Pablo Andujar e al secondo turno potrebbe trovare Hurkacz. Testa di serie numero 32, Lorenzo Sonego inizierà il suo cammino opposto al tedesco Peter Gojowczyk, con Ruud probabile avversario al terzo turno. Sorteggio sfortunato per Lorenzo Musetti, che trova subito il finalista della scorsa edizione e numero 4 del seeding, Stefanos Tsitsipas.