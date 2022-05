Clamoroso Wimbledon: non verranno assegnati punti Atp!

LONDRA (Inghilterra) - L'edizione maschile 2022 del torneo del grande slam di Wimbledon non assegnerà punti validi per la classifica. A comunicarlo è stata proprio l'Atp con un comunicato ufficiale che recita: "La possibilità per i giocatori di qualsiasi nazionalità di partecipare ai tornei solo sulla base del merito e senza alcuna discriminazione è fondamentale per il nostro circuito. La decisione di escludere russi e bielorussi dalla competizione della prossima estate mina questo principio e l'integrità del ranking Atp, e disobbedisce al nostro accordo sul meccanismo che regola le classifiche. E' con grande dispiacere che, date le circostanze, annunciamo che non vediamo altre opzioni se non rimuovere i punti ATP da Wimbledon 2022". Il torne di Wimbledon aveva deciso di non ammettere tennisti provenienti dalla Russia e Bielorussia. I punti guadagnati l'anno scorso, scrive l'Atp, usciranno dalle classifiche come prescrivono le regole al termine delle 52 settimane dall'evento dello scorso anno. Per cui nel ranking del 2022 i giocatori non avranno punti riferiti al torneo di Wimbledon.