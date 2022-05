Wta Rabat, primo titolo in carriera per Martina Trevisan

Martina Trevisan vince il suo primo titolo nel circuito maggiore. La 28enne mancina di Firenze si aggiudica il "Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem", Wta 250 da 251.750 dollari di montepremi, tornato dopo due anni d'assenza a disputarsi sulla terra rossa di Rabat, in Marocco. La toscana, che era anche alla sua prima finale assoluta, ha sconfitto per 6-2 6-1, in un'ora e 31 minuti di gioco, Claire Liu, 21enne californiana di Thousand Oaks, numero 92 Wta e anche lei all'esordio in una finale. La Trevisan, 26esima italiana a raggiungere l'ultimo atto di un torneo del tour maggiore, grazie a questo successo farà anche un bel balzo nella classifica Wta: da lunedì 23 maggio la toscana sarà numero 59 del mondo, suo best ranking.