Ranking Atp: Djokovic leader, crolla Musetti

Settimana di stallo per quanto riguarda le prime posizioni della classifica Atp. In attesa di conoscere i verdetti che arriveranno dal Roland Garros, tutti i primi 16 giocatori del mondo restano nelle rispettive posizioni. E così il leader del ranking Novak Djokovic mantiene il distacco 680 punti su Daniil Medvedev. Perdono punti ma non posizioni Alexander Zverev (3) e Stefanos Tsitsipas (4), che vedono accorciare il loro distacco da Rafael Nadal (5). Stesso discorso per Carlos Alcaraz, che resta sesto ma cede 122 punti ed è tallonato da Andrey Rublev. Così come Matteo Berrettini, assente a Parigi, anche Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si confermano nelle rispettive posizioni rispetto alla classifica della settimana scorsa, e cioè 12esimo e 35esimo. Sui campi della capitale francese anche Lorenzo Musetti, che tornerà a giocare una partita ufficiale dopo l'ultimo infortunio. Il ventenne carrarese proverà fin da subito a risalire nel ranking che, a causa dello stop forzato, questa settimana lo ha visto perdere 9 posizioni scendendo alla n.66. Sale un gradino Fabio Fognini, che si posiziona al n.51 a soli 36 punti dal rientrare tra i migliori 50 giocatori del mondo.