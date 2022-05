Ranking Wta: Swiatek al comando, Giorgi leader azzurra

Una sola variazione nella top ten del ranking pubblicato dalla Wta alla vigilia del Roland Garros di Parigi . Al comando c'è sempre la polacca Iga Swiatek , 28ª number one dal 1975: la 20enne di Varsavia , una delle candidate alla vittoria all'ombra della Tour Eiffel , ha preso nelle sue mani lo scettro mondiale dopo il ritiro dall'attività agonistica di Ashleigh Barty , in prima posizione da 113 settimane di fila (e 120 complessive). Swiatek ha vinto tutti gli ultimi cinque tornei a cui ha preso parte (compresi quattro "1000") ed è in serie positiva da 28 match. Alle sue spalle, staccata di 2.150 punti, c'è sempre la ceca Barbora Krejcikova , seconda (primato personale eguagliato), al rientro dopo l’infortunio al gomito, mentre sul gradino più basso del podio ritorna la greca Maria Sakkari .

Ranking Wta, le azzurre

Tante belle notizie positive in chiave azzurra: continua a mantenere la leadership azzurra Camila Giorgi, che fa un passo indietro e si assesta al numero 30. Risale di due gradini invece Jasmine Paolini, al numero 55. Il primo trofeo Wta conquistato a Rabat regala invece il 'best ranking' a Martina Trevisan, ritornata in top 100 subito dopo gli Australian Open: la 28enne mancina di Firenze guadagna ben 26 posizioni e va ad accomodarsi sulla poltrona numero 59. E la semifinale - la prima in carriera - raggiunta sempre in terra nordafricana da Lucia Bronzetti permette anche alla 23enne riminese di firmare un nuovo primato, numero 73, con dieci posti guadagnati.