Successo croato nella XVII edizione del Torneo Internazionale di Tennis Femminile. Al termine di una bella finale tra la tennista croata Tena Lukas e la cilena Barbara Gatica si è vista la vittoria di un’aggressiva Lukas che ha dominato una stanca Gatica, con un punteggio di 6-1 / 6-4. Le giovani italiane Matilde Paoletti e Lisa Pigato hanno sconfitto in finale nel doppio Carpineto Cup la coppia composta dalle tenniste russo - lettoni Darya Astakhova e Daniela Vismane col punteggio di 6-3 / 7-6.

Piero Marchiani, Direttore del Torneo: “La piccola Wimbledon del Tevere Remo si è rivelata un grande torneo, tutto perfetto dall’organizzazione, all’ospitalità delle tenniste, entusiasti della Bmw. Il livello del Torneo ottimo per un 60.000 dollari, appena al di sotto delle qualificazioni del Roland Garros. Peccato per Debora Chiesa che meritava la finale”. Il Torneo durato un’intera settimana svoltosi nella sede sportiva del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, in occasione dei 150 anni dalla fondazione, è stato ancora più sentito perché incorniciato dai due eventi Internazionali su terra rossa: gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros che l’hanno preceduto e lo seguranno.

Più di duecento persone sulle tribune e sulla splendida terrazza affacciata sui campi da tennis del Circolo a tifare le trentadue tenniste accorse da tutto il mondo oltre che per la fama anche per il ricco montepremi di 60.000 dollari in palio. Daniele Masala, da Campione olimpico di Pentathlon moderno, con la sua presidenza ha voluto ulteriormente valorizzare tutti gli sport praticati al Circolo dal tennis al canottaggio, dal nuoto al padel, dal calcetto alla canoa.