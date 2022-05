Baez, contro Zverev serve un'impresa

MILANO - Appena tre settimane fa ha vinto il primo titolo nel circuito maggiore (trionfo a Estoril) e si è guadagnato l'ingresso fra i top 50 del ranking ATP per la prima volta in carriera (è al numero 40). Adesso Sebastian Baez sogna un'impresa al Roland Garros e, dopo aver battuto al primo turno in 4 set il serbo Lajovic, domani dovrà superarsi contro il numero 3 del tabellone e del mondo, il tedesco Zverev. L'argentino però ci proverà, forte di una maggiore convinzione e di una crescita tecnica importante degli ultimi mesi. Nell'Open di Francia indosserà la nuova linea di abbigliamento del suo sponsor tecnico, Le Coq Sportif, un outfit leggero e comodo oltre alle Futur LCS T01, le nuove scarpe da tennis che garantiscono stabilità sui campi del Roland Garros. Oltre a Baez anche Richard Gasquet, Lucas Pouille, Jiri Lehecka, Chloé Paquet, Carlos Taberner e Chris O'Connell, gli altri testimonial di Le Coq Sportif, indosseranno la nuova linea della casa francese.