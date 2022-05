PARIGI (Francia) - Comincia con una vittoria l'avventura al Roland Garros di Lorenzo Sonego . Il tennista azzurro (testa di serie numero 32) ha battutto in tre set il tedesco Peter Gojowczyk con il punteggio di 6-2 , 6-2 , 6-1 in un'ora e 44 minuti di gioco. Sonego accede al 2° turno dello slam parigino dover affronterà il portoghese Joa Sousa .

