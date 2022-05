Roland Garros, Collins e Pliskova accedono al prossimo turno

PARIGI (Francia) - Karolina Pliskova supera il primo turno al Roland Garros, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. La tennista ceca, testa di serie numero 8, ha battuto all'esordio la wild card francese Tessah Andrianjafitrimo per 2-6, 6-3, 6-1. Successo anche per la finalista dell'Australian Open Danielle Collins, che ha superato la lucky loser Viktoriya Tomova 6-0, 6-4 in 71 minuti di gioco. Al prossimo turno anche la Rybakina, che ha superato in tre set l'olandese Rus (6-1 5-7, 6-2).