Roland Garros, Sakkari ko al secondo turno. Vince la Muchova

PARIGI (FRANCIA) - Cocente battuta d'arresto per Maria Sakkari, battuta al secondo turno del Roland Garros da Karolina Muchova. La tennista ceka si è imposta in due set, con il punteggio di 7-6, 7-6. Una sfida equilibrata e decisa da due tie-break. La tennista greca (costretta in entrambi i set a rimontare, dopo aver concesso il servizio all'avversaria), ha pagato alcuni di errori di misura nel momento decisivo del match.