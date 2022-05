Roland Garros, Sonego vince ed accede al 3° turno. Eliminato Cecchinato

PARIGI (Francia) - Lorenzo Sonego prosegue la sua avventura al Roland Garros ed accede al 3° turno dello slam parigino per la seconda volta in carriera. L'azzurro ha sconfitto in 3 set il portoghese Joao Sousa per 7-6(4), 6-4, 6-4 in 2 ore e 40 minuti e al prossimo turno affronterà la testa di serie numero 8, Casper Ruud. Primo set molto combattuto e teso con ben 3 break a testa e la risoluzione al tie-break dove l'azzurro riesce ad avere la meglio: 7-4 il punteggio con Sonego che non ha concesso nulla nei suoi turni di battuta per un 7-6 in 59 minuti. Nel 2° set invece il torinese indirizza subito la frazione (3-0) e non si gira più per vincere la frazione 6-3 in 47'. Il copione si ripete anche nel 3° set con la differenza che Sonego salva 2 palle break sul sul 3-2 e poi trova il 2° break per portarsi 5-2 eservizio. Sousa recupera un break ma alla seconda occasione l'azzurro non delude e chiude i conti 6-4.