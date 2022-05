Halep, attacco di panico al Roland Garros: "Adesso sto bene"

PARIGI (FRANCIA) - Simona Halep, eliminata al secondo turno del Roland Garros per 2-6 6-2 6-1 dalla cinese Zheng Qinwen, ha sofferto di un attacco di panico. La tennista rumena ha avuto un crollo, avanti di un set e di un break, al punto da faticare a respirare. "Non sapevo come gestirlo, non è una cosa che mi capita spesso. Non so nemmeno perché sia successo, ero in vantaggio e stavo giocando bene. Ma è successo e ho perso, non riuscivo più a concentrarmi. Dopo il match è stata abbastanza dura ma adesso sto bene, mi sono ripresa e imparerò da quello che è successo. L'importante è che adesso posso sorridere" ha dichiarato nella conferenza stampa post-incontro.