La Trevisan è agli ottavi del Roland Garros: Saville ko in due set

PARIGI (Francia) - Martina Trevisan accede agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso di svolgimento sulla terra rossa di Parigi. La tennista fiorentina, cinquantanovesima nel ranking Wta, in serie positiva da otto match (con un solo set lasciato per strada) e reduce dal primo titolo Wta conquistato a Rabat, ha sconfitto in due set, vinti con il punteggio di 6-3, 6-4, l'australiana Daria Gavrilova Saville. Nei sedicesimi di finale se la vedrà con la vincente della sfida tra la Kerber e la Sasnovich.