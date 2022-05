Berrettini torna in campo a Stoccarda: l'annuncio

ROMA - A quasi tre mesi dalla sua ultima partita ufficiale, il ko dello scorso 7 marzo a Indian Wells contro Miomir Kecmanovic, Matteo Berrettini ha annunciato sui social di essere vicinissimo al ritorno in campo: sarà a Stoccarda, dove vinse il titolo nel 2019, in finale contro l'amico Felix Auger-Aliassime. In premio, oltre a un assegno da 117.050 euro, anche una Mercedes-Benz EQC Edition 1886, esclusivo modello elettrico della casa di Stoccarda che allora sponsorizzava il torneo. Il numero 1 azzurro è reduce da un'operazione alla mano ed ha saltato tutta la stagione sulla terra rossa, compresi il torneo di casa, gli Internazionali BNL d'Italia, e il Roland Garros. Intanto si è fatto ammirare in elegantissimo vestito bianco con camicia nera al festival di Cannes e ha ripreso ad allenarsi per tornare sull'erba.