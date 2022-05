Super Sinner, battuto McDonald: è agli ottavi del Roland Garros

PARIGI (FRANCIA) - Dopo aver battuto Fratangelo e Carballes Baena, Jannik Sinner viaggia spedito nel tabellone del Roland Garros e supera anche i sedicesimi di finale battendo Mackenzie McDonald in tre set: il giovane azzurro è agli agli ottavi di finale del secondo Slam della stagione, in corso su campi in terra battuta di Parigi. Sinner ha portato a casa il primo parziale al primo set point ottenuto, giocando con grande personalità. Nel secondo parziale, la situazione era molto più complicata per l'italiano che, sotto 5-2 e 0-40, è riuscito però a reagire e ribaltare incredibimente il risultato annullando ben undici set point e vincendo 8-6 al tie break. Poi ha chiuso il terzo set 6-3, conquistando una vittoria importante e il passaggio agli ottavi del Roland Garros, contro Rublev.