Roland Garros, Sonego si arrende solo al quinto set con Ruud

PARIGI (Francia) - E' un guerriero Lorenzo Sonego , che si batte fino all'ultimo prima di arrendersi a Casper Ruud , numero 8 al Mondo, che la vince solo al quinto set dopo un match dalle mille emozioni . Il torinese inizia male, ma poi reagisce e ribalta il match, prima che il norvegese faccia valere in maniera decisiva il Ranking, guadagnandosi il passaggio del turno.

Ruud parte meglio e si prende il primo set

Il primo set è un dominio del norvegese Ruud, che arma il dritto, spingendo Sonego sempre più indietro rispetto alla linea di fono campo. Il torinese prova a tamponare l'esuberanza dell'avversario giocando un inedito serve&volley sulla terra rossa, ma il numero 8 del mondo non si fa impressionare e chiude con un 6-2, forse esagerato, ma che non ammette repliche a livello di intensità di gioco.

Sonego che reazione: tie-break senza storia

Il secondo è un set giocato con grande orgoglio da Sonego, che domina il gioco, ma che comunque non riesce a piegare la resistenza di Ruud, che lo trascina a un tie break che il piemontese si porta comunque nettamente a casa, dimostrando di essere pienamente in partita: il 7-3 finale rende giustizia alla perentoria reazione dell'azzurro.

Lorenzo sulle ali dell'entusiasmo: Ruud annichilito

Lorenzo Sonego tira dritto dopo la vittoria nella seconda partita al tie break e gioca un terzo set da fenomeno, annichilendo il norvegese Ruud con un 6-1 che la dice lunga sull'intensità con la quale il torinese si porta avanti, ribaltando lo svantaggio iniziale e guadagnandosi come minimo il quinto set contro l'ottavo giocatore del seeding.

Ruud è un martello e trascina il match al quinto set

Ruud non è un giocatore soggetto a "sbalzi di umore" e lo dimostra tornando in campo con spirito battagliero. Sonego prova a rispondere, ma la determinazione del norvegese fa la differenza e il terzo set si chiude 6-4 per il numero 8 del Ranking Atp, che trascina il match alla quinta e decisiva partita.

Il peso del Ranking schiaccia Sonego, esulta Ruud

Nella quinta e decisiva partita esce fuori il peso del Ranking, che Ruud sfrutta alla perfezione, dimostrandosi molto più solido e concreto di un Sonego indomito, che perde quasi subito il servizio, ma che non molla e resta comunque in partita fino al 6-3 finale, che premia il norvegese, spedendolo per la prima volta agli ottavi di finale del Roland Garros.