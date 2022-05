Sogno Trevisan, vola ai quarti di finale del Roland Garros!

PARIGI (Francia) - Martina Trevisan approda ai quarti di finale del Roland Garros femminile, secondo Slam del 2022 in corso sulla terra rossa di Parigi. La 28enne mancina di Firenze, numero 59 del mondo e reduce dal primo titolo Wta conquistato a Rabat, ha battuto la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 47 del ranking, con il punteggio di 7-6 (12-10), 7-5. La Trevisan, che si è imposta in quasi due ore di gara, allunga a 9 match la serie positiva e, alla terza partecipazione allo Slam francese, raggiunge i quarti di finale come nel 2020 quando era partita dalle qualificazioni. Nei quarti l'azzurra aspetta la vincente dell'incontro tra la 19enne canadese Leylah Fernandez (numero 18 Wta) e la 20enne statunitense Amanda Anisimova (numero 28). Con questo successo Trevisan è sicura di un balzo in classifica, che l'avvicina alle prime 30 giocatrici del ranking mondiale.