Roland Garros, Fernandez ai quarti: sarà l'avversaria di Trevisan

PARIGI (Francia) - Sarà la 19enne Leylah Annie Fernandez l'avversaria di Martina Trevisan ai quarti di finale del Roland Garros. Sulla terra rossa di Parigi la giovanissima tennista canadese ha battuto in 3 set la statunitense Amanda Anisimova (classe 2001) con il punteggio di 6-3 4-6 6-3. Strappa il pass per il prossimo turno anche Cori Gauff, che si impone in due set su Elise Mertens per 6-4 6-0.