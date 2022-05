Roland Garros, Djokovic ai quarti: Schwartzman domato in tre set

PARIGI (FRANCIA) - Novak Djokovic continua inarrestabile la sua marcia al Roland Garros, secondo Slam stagionale dove approda ai quarti di finale senza affanni. Dopo Nishioka, Molcan e Bedene sulla terra rossa di Parigi il serbo numero uno del mondo ha piegato in tre set anche Diego Sebastian Schwartzman, n.16 Atp e avversario più ostico rispetto ai precedenti. Djokovic ha messo subito il match sui propri binari, chiudendo il primo set sul 6-1 senza poi lasciare scampo all'argentino nei due successivi (chiusi entrambi 6-3) e staccando così il pass per il turno successivo, che lo vedrà affrontare il vincente della sfida tra lo spagnolo Rafa Nadal e il canadese Felix Auger-Aliassime.