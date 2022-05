Diretta Sinner-Rublev: orario, precedenti e come vederla in tv e streaming

PARIGI (FRANCIA) - Jannik Sinner contro Andrey Rublev: in palio un posto nei quarti di finale del Roland Garros. L'azzurro, numero undici del seeding, affronterà il russo, testa di serie numero sette. Sinner (che ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo francese per la terza volta) è stato fin quì protagonista di un percorso eccellente, sconfiggendo lo statunitense Fratangelo al primo turno, lo spagnolo Carballes Baena e Mc Donald nel terzo turno, concedendo fin quì un solo set agli avversari. Rublev invece ha sempre vinto le sue sfide in quattro set, eliminando Kwon, Delbonis e Garin.