Roland Garros, colpo Rune: eliminato Tsitsipas agli ottavi

PARIGI (Francia) - Colpo di scena sul campo Philippe-Chatrier del Roland Garros 2022: Stefanos Tsitsipas (testa di serie numero 4) è stato eliminato agli ottavi di finale! A battere il greco è stato il danese Holger Rune (numero 40 al mondo) con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-4 dopo 3 ore di gioco. Il danese ha giocato un solido match punendo sempre gli errori di uno Tsitsipas troppo falloso e poco concreto nei punti importanti. Avanti 5-2 e servizio nel 4° set Rune vive il primo momento difficoltà perdendo il servizio e trovandosi 5-4 e servizio e palla break per il greco: il danese mostra freddezza annullando 3 palle break e vincendo la partita. Per Rune si tratta della prima apparizione ai quarti di uno slam ed affronterà il norvegese Casper Ruud (testa di serie numero 8) che ha eliminato il polacco Hubert Hurkacz in 4 set (6-2, 6-3, 3-6, 6-3) dopo due ore e mezza di gioco.