Sinner, che sfortuna al Roland Garros: ko e ritiro, avanza Rublev FOTO

Sinner-Rublev, la partita

Partenza fantastica per il tennista azzurro che spinge subito e si porta sul 3-0. Rublev prova a rispondere vincendo il game successivo ma Sinner domina la partita e si prende il primo set con il punteggio di 6-1 in mezz'ora con ben 6 ace messi a segno. Il secondo set è decisamente più equilibrato, con i due che vincono un game a testa a ripetizione fino al punteggio di 3-2 per Rublev dove Sinner chiama un medical timeout per problemi al ginocchio sinistro. Il tennista azzurro però non molla, torna in campo e vince anche il game successivo portandosi sul 3-3. Sinner prova a stringere i denti ma il tennista russo prende il controllo della partita e vince il secondo set con il punteggio di 6-4. Il tennista azzurro è visibilmente sofferente ma non vuole comunque mollare e si va così al terzo set. Rublev però continua a dominare, vincendo i primi due game senza problemi. Sinner decide dunque di ritirarsi: triste epilogo per la sua avventura al Roland Garros. Avanza invece Rublev, con la settima testa di serie che raggiunge i quarti di finale.