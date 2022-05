Roland Garros, Alcaraz ko: Zverev vola in semifinale

PARIGI (FRANCIA) - Alexander Zverev è il primo semifinalista del Roland Garros maschile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il tennista tedesco, testa di serie numero 3, si è imposto nei quarti di finale sullo spagnolo Carlos Alcaraz, sesta forza del seeding, in quattro set con il punteggio di 6-4 6-4 4-6 7-6(7), maturato in tre ore e 21 minuti di gioco. Zverev attende ora il vincente del quarto 'stellare' tra il serbo Novak Djokovic (n. 1) e lo spagnolo Rafael Nadal (n. 5)