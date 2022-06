Nadal e Djokovic contro le tv: "Non si può giocare così tardi"

PARIGI (Francia) - Un trionfo per Nadal, una grande partita per Djokovic. Il contesto, però, non è piaciuto a nessuno dei due contendenti che hanno dato spettacolo nei quarti di finale del Roland Garros. Più che altro l'orario, visto che la sfida è iniziata alle 21 ed è terminata all'una e 16, senza nemmeno arrivare al quinto set. Un fattore che non è passato inosservato per Rafa Nadal: "Non c'è dubbio sul fatto che sia troppo tardi. Non posso lamentarmi perché adesso ho due giorni di riposo, ma se ne avessi uno solo, o se prendiamo il caso di Zverev a Madrid, diventa un grosso problema. Ovviamente capisco l’altro lato del business, le televisioni pagano un sacco di soldi per trasmettere le partite così tardi, il torneo ne trae beneficio economico e così anche i giocatori".