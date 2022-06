Roland Garros, diretta Trevisan-Gauff ore 16.30: dove vederla in tv e in streaming

PARIGI (FRANCIA) - Continua il sogno di Martina Trevisan al Roland Garros. La tennista di Firenze alle ore 16.30 si gioca un posto in finale contro l'americana Cori Gauff. La 28enne azzurra, dopo aver fatto fuori una dietro l'altra Dart, Linette, Saville, Sasnovich e Fernandez, vuole battere anche la statunitense, anche lei alla prima semifinale in uno Slam, per strappare il pass per l'atto conclusivo del torneo parigino. Sono 10 le partite consecutive senza ko per la Trevisan, che ha messo nel mirino il record per un'italiana che appartiene a Flavia Pennetta, 15 vittorie di fila nel 2009. In ogni caso, alla fine del Roland Garros, la fiorentina sarà la nuova numero 1 azzurra. Nel caso in cui dovesse battere Coco Gauff diventerebbe la terza italiana in finale a Parigi dopo Francesco Schiavone (2010) e Sara Errani (2012).