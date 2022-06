Roland Garros, Ruud batte Cilic: è finale contro Nadal

PARIGI (Francia) - Casper Ruud vince il rimonta il suo match di semifinale al Roland Garros e domenica affronterà Rafa Nadal per quella che sarà la sua prima finale slam in carriera. Il norvegese ha battuto Maric Cilic (testa di serie numero 20) con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 in 2 ore e 55 minuti di gioco.

Roland Garros, Nadal in finale: Zverev costretto al ritiro! Match ed...invasione Dopo essersi alternati i primi due set, con Ruud molto bravo ad uscire dallo 0-40 sul 5-4 per aggiudicarsi la 2ª frazione, si va al terzo che diventa il set cruciale. Cilic perde due volte consecutive il servizio e Ruud non perdona: il norvegese capitalizza entrambi i break e vola sul 4-0! Ruud non si gira più e chiude 6-2. Secondo set che ha vissuto anche una pausa (sul 4-1, servizio Ruud sul 15-15) perché una ragazza attivista contro il cambiamento climatico si è "legata" alla rete costringendo l'interruzione (15 minuti) per liberarla. La quarta frazione segue la falsa riga di quella precedente: Cilic è sempre più falloso, Ruud fa il suo e, nuovamente, conquista due break di vantaggio (5-1) per archiviare la pratica sul 6-2.