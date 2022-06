Zverev preoccupa dopo l'infortunio: "Sembra molto grave"

Alexander Zverev, che si è storto violentemente la caviglia destra e ha dovuto rinunciare al confronto con Rafael Nadal nelle semifinali del Roland-Garros, ha detto di aver subito "un gravissimo infortunio", pur senza precisare quale sia la diagnosi. "Sembra un infortunio gravissimo ma i medici lo stanno ancora analizzando", ha dichiarato il N.3 mondiale, volto segnato, in un video postato sui social. Zverev si è infortunato alla ripresa del set dopo un colpo di dritto a fine gara. È caduto, è rotolato sul pavimento di terra battuta urlando per il dolore e, pochi minuti dopo è stato portato fuori su una sedia a rotelle. È poi tornato in campo con le stampelle per formalizzare il suo abbandono. Qualificatosi per la finale del Roland-Garros nel giorno del suo 36° compleanno, "Rafa" cercherà la quattordicesima incoronazione domenica contro il norvegese Casper Ruud, numero 8 del mondo.