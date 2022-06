PARIGI (Francia) - La coppia azzurra composta da Flavia Pennetta (vincitrice dello Us Open nel 2015) e Francesca Schiavone (vincitrice del Roland Garros nel 2010 e finalista nel 2011) si è aggiudicata il torneo delle leggende del Roland Garros. Nel doppio le ex azzurre hanno battuto in finale le argentine Gabriela Sabatini e Gisela Dulko con il punteggio di 1-6, 7-6 (4), 10-6 nel super tie break dopo un'ora e 22 minuti di partita sul campo Suzanne-Lenglen.