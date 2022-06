Nadal, 14° trionfo al Roland Garros! Marziano non ci lasciare

L'imbattibile, il guerriero infinito, il marziano piovuto sulla terra (rossa). Riparte la caccia al termine più adatto per descrivere al meglio il campione spagnolo. O forse la soluzione è più semplice, forse davvero Nadal non esiste, come scrisse Daniele Azzolini dopo il trionfo di gennaio in Australia, perché ormai le sue imprese hanno ben poco di umano. Alla fine del 2021, davanti a quell’immagine in stampelle dopo l’intervento al piede sinistro, ci domandavamo se Rafa sarebbe riuscito a tornare in campo, e in quali condizioni. E invece eccolo sempre più forte, paventare il ritiro un giorno sì e l’altro pure ma poi capace di sconfiggere - nel suo giardino parigino - quattro Top ten di fila, tra cui quel Djokovic ridotto da favorito a semplice comprimario.

Gli eroi del tennis che ci hanno divertito negli ultimi venti anni sono stanchi e ingrigiti. Da Federer (41 anni tra due mesi) ci aspettiamo solo l’annuncio del pensionamento, di Serena Williams - sua coetanea - si sono perse le tracce agonistiche, e noi appassionati ragioniamo a fatica sul ritiro del trentaseienne Nadal, proviamo ad ingnorare le sue smorfie di dolore sempre più evidenti, continuiamo a godere dei suoi drittoni e dei suoi passanti, come quello impossibile scagliato da fuori campo contro Zverev. Resisti, Rafa, fallo per noi, dimostraci ancora come nulla sia davvero impossibile, facci ascoltare per l’ennesima volta che “l’unico falimento è non provarci”.