Ranking Wta, Swiatek salda al comando. Trevisan, che balzo: è la prima azzurra

ROMA - Il successo al Roland Garros permette a Iga Swiatek di rafforzare la sua prima posizione nel ranking Wta: alle sue spalle Anett Kontaveit sale di tre posizioni al secondo posto, terza Paula Badosa. La polacca ha vinto per la seconda volta in carriera lo slam parigino, portando a 35 la serie di successi consecutivi nel circuito. Un dominio assoluto, come dimostra anche l’attuale classifica mondiale, visto che Swiatek ha oltre quattromila punti di vantaggio sulla estone seconda in classifica, che ha raggiunto il suo miglior ranking in carriera. La finalista del Roland Garros, la giovane statunitense Coco Gauff, sale di ben 10 posizioni, al numero 13. L'azzurra Martina Trevisan, sconfitta in semifinale proprio da Gauff, sale di 33 posti, al numero 26, prima delle italiane. Alle sue spalle Camila Giorgi al numero 27.