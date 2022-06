Nadal: "Il futuro? Se il piede sta bene, andrò avanti"

A Parigi ha conquistato il quattordicesimo Roland Garros della sua carriera . Un successo arrivato a 36 anni e che gli permette di raggiungere il quarto posto nella classifica Atp. Rafa Nadal ha festeggiato il 22esimo torneo del Grande Slam. Un traguardo eccezionale, ma che non regala certezze in vista del futuro. "La mia priorità è continuare a giocare. Speriamo di riuscirci. Oggi è un momento felice, vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni. Abbiamo stilato un programma, vediamo se riusciremo a rispettarlo", ha detto il campione spagnolo ai microfoni di Sky Sport. "Se il piede sta bene mi piacerebbe continuare. Una vittoria o una sconfitta non cambiano il mio modo di vedere il futuro".

"Non posso giocare sempre con l'anestesia"

Nadal soffre della sindrome di Müller-Weiss. Le condizioni del suo piede sinistro saranno decisive per il futuro. "Queste due settimane sono state bellissime ma anche difficili - aggiunge - non posso giocare sempre con l'anestesia, non si puo' fare sempre. Vediamo che succede, io voglio trovare una soluzione". Il campione spagnolo ripercorre le tappe che l'hanno portato al trionfo a Parigi. "Dopo il torneo di Roma ero in uno stato di forma terribile e avevo dolore ai piedi. Mi sento fortunato ad aver chiuso il torneo ed aver portato ancora una volta con me la Coppa. Sono molto felice. Gli ultimi tre mesi e mezzo sono stati difficili, prima con la frattura da stress alla costola e poi il problema al piede. Mesi con tanto lavoro dietro, ma con tante limitazione. Avere la possibilità di giocare a questo livello e finire con una vittoria è un cosa emozionante e bella".