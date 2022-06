Berrettini torna a Stoccarda: "Infortunio complicato, ma sto bene"

STOCCARDA (Germania) - Matteo Berrettini torna in campo dopo l'operazione alla mano destra. Il tennista romano riparte dal torneo Atp 250 sull'erba di Stoccarda: "La preparazione va bene. Sono contento di essere qua, fa sempre piacere tornare in un posto dove in passato ho giocato bene - le parole di Berrettini a SuperTennis - l'erba è una superficie su cui mi adatto bene, il mio tennis qui funziona e ho ricordi belli. La mia ultima partita giocata su questa superficie è la finale di Wimbledon . Poi a Stoccarda le condizioni di gioco sono ancora più veloci".

Berrettini: "Vengo da un infortunio complicato"

"Ho tanta voglia di tornare, ma so che non sarà semplice perché l'infortuno è stato complicato da risolvere. La difficoltà si spiega con il fatto che abbiano operato la mano dominante e con la sua tempistica", ha spiegato il romano. L'intervento eseguito a Barcellona, ha sottolineato Berrettini, "è avvenuto alla vigilia della stagione che preferisco, la terra europea e poi l'erba, dove l'anno scorso avevo fatto molto bene. Quindi c'erano tanti punti da difendere e tante emozioni da gestire. Ho dovuto saltare saltare anche Roma e per me è stato un colpo grosso dal punto di vista psicologico. Ma per fortuna ho un grande team, una bellissima famiglia e tanti amici e ho gestito questo tempo off che ho usato per fare cose diverse da quelle che avrei fatto se fossi stato nel circuito".

Berrettini: "Mi sento pronto, ma mi manca il ritmo torneo"

Nonostante l'intervento chirurgico, Berrettini guarda avanti con fiducia: "I dottori mi hanno detto che con questa operazione hanno reso la parte della mano più forte. Ma per 4-5 settimane non l'ho mossa. Ho perso un po' di forza, a un certo punto il braccio destro era più piccolo del sinistro. Si sente che la sensibilità non è ancora al 100%, ma sto bene. Mi sento recuperato. La cosa più difficile è sicuramente ritrovare il ritmo torneo, ma mi sento pronto. E' importante giocare quante più partite possibile a Stoccarda e poi al Queen's".