Nottingham, la Giorgi parte forte: Kartal ko in due set

NOTTINGHAM (Regno Unito) - Camila Giorgi approda al secondo turno del "Rothesay Open", torneo Wta 250 dotato di un montepremi pari a 251.750 dollari che si disputa sui campi in erba di Nottingham, nel Regno Unito. La 30enne di Macerata, unica azzurra al via, ha superato all'esordio la wild card di casa Sonay Kartal. Il torneo britannico è uno dei due appuntamenti (l'altro è 's-Hertogenbosch) che inaugurano la stagione del tennis sui prati. Giorgi, numero 26 del mondo ("best ranking" eguagliato) e terza favorita del seeding, reduce dagli ottavi di finale del Roland Garros, ha avuto la meglio al primo turno sulla londinese, 270ª al mondo, con il punteggio di 6-4 6-3, in un'ora e 19 minuti. L'azzurra affronterà al prossimo round un'altra giocatrice di casa, ovvero Harriet Dart. Avanza intanto anche la numero uno del tabellone, la greca Maria Sakkari. La 26enne di Atene, numero 5 del mondo, ha vinto oggi sulla colombiana Camila Osorio, 61 Wta, per 6-2 6-3.