Nottingham, Gaio eliminato al primo turno

Federico Gaio subito eliminato dal "Rothesay Open Nottingham", ricco torneo Challenger ATP dotato di un montepremi di 134.920 euro che si sta disputando sui campi in erba della città inglese. Il 30enne faentino, numero 193 ATP, ha perso 2-6 6-4 6-3, dopo oltre due ore di partita, contro il britannico Daniel Cox, numero 554 del ranking, proveniente dalle qualificazioni. In corsa al secondo turno c'è Thomas Fabbiano, che si gioca un posto nei quarti con l'altro britannico Daniel Evans, numero 35 ATP e primo favorito del seeding, in tabellone con una wild card.