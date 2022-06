Berrettini, parla Santopadre: "Ha sfruttato lo stop per crescere"

Settantuno giorni. Tanti ne sono passati dall’intervento alla mano destra che ha costretto Matteo Berrettini a saltare tutta la stagione sulla terra battuta. L’attuale n.10 del mondo ha trascorso la primavera tra fisioterapia e riabilitazione e per il suo risveglio ha scelto Stoccarda , torneo che vinse nel 2019 e che oggi segnerà il suo ritorno in campo. Vincenzo Santopadre , coach di Berrettini fin da quando aveva 15 anni, ha l’esperienza - oltreché occhi e sensibilità - per cogliere in cosa questo tempo trascorso lontano dal campo sia stato diverso rispetto ai precedenti stop e come l’azzurro sia riuscito a elaborare quest’ultimo stop, diviso tra la voglia di tornare e la calma necessaria per poterlo fare senza rischi: «Ha fatto il suo dovere di faticatore, e lo ha fatto bene».

Come siete arrivati a questo rientro?

«E’ stato un processo abbastanza lungo e graduale, bisognava avere pazienza e rispettare i tempi medici. E’ stato un recupero progressivo e in crescendo con l’obiettivo di rientrare a competere, che è poi quello principale per qualsiasi agonista».

Come sta Matteo?

«Lo scopriremo strada facendo. Ha dimostrato di essere un grande agonista e smaniava: c’erano però dei tempi da rispettare per evitare ricadute. Gli infortuni possono danneggiarti anche a livello mentale, bisogna imparare a gestirli, superarli, lui dice sempre di voler tornare più forte e noi cerchiamo di trasformare queste pause in opportunità per stabilire con maggiore lucidità le nostre priorità. Sono convinto che lui abbia approfittato di questi due mesi e mezzo per migliorarsi sia nel gioco che nel fisico».

A proposito di infortuni: Nadal al Roland Garros si è dimostrato più forte anche di quello con cui convive.

«Rafa è talmente inarrivabile che può essere solo ammirato. Ne ha passate di cotte e di crude, deve giocare sapendo che potenzialmente potrebbe fare di più e ciononostante accetta mentalmente ogni difficoltà. Per riuscire a fare quello che ha fatto lui, devi essere animato da un fuoco incredibile».

Quali obiettivi a breve termine vi siete dati con Matteo al via della stagione sull’erba?

«Stiamo cercando quello che più serve e più manca: rivivere la tensione pre-gara, i punti pesanti, l’agonismo con tutto quello che ne consegue. Questo è l’obiettivo. Poi vogliamo giocare più partire possibili. Due mesi e mezzo di stop sono tanti per un tennista».

Stoccarda evoca bei ricordi

«Il programma originale non la prevedeva. C’era il Roland Garros e poi avevamo previsto una pausa in preparazione per la stagione sull’erba. L’infortunio ha fatto sì che si siano create le condizioni per questo piacevole rientro, tornare dove si è già vinto è sempre bello. Fa bene».

La stagione sul verde si chiuderà a Wimbledon, che quest’anno non assegnerà punti: come avete accolto questa decisione?

«Non l’abbiamo vissuta benissimo. Togliere punti è una scelta molto forte e dolorosa e immagino e comprendo che l’ATP l’abbia fatta in ottica di investimento futuro per i tennisti. Ho qualche perplessità sul fatto che possa apportare benefici, sono scettico. Ma si deve guardare avanti».

E’ una scelta che per Matteo avrà delle conseguenze in termini di ranking.

«E’ ovvio che Matteo sarà penalizzato. Sapendolo prima, avremmo potuto fare scelte diverse, anche in chiave infortunio e operazione. E’ una penalizzazione abbastanza grande per lui, ma non è nostra natura lamentarci. La classifica non è mai stata un problema: è un numero conseguenza di prestazioni. Nella nostra filosofia non ci siamo mai posti dei risultati numerici come obiettivi e così faremo anche questa volta».

Ha seguito i bei risultati delle ragazze azzurre al Roland Garros?

«Sono contento, davvero. Ci eravamo abituati bene grazie ai risultati ottenuti da Pennetta, Errani & c. C’era stato un calo, come era ovvio, ma quanto fatto da Trevisan e Giorgi quest’anno a Parigi è stato incredibile. Sono successi del tennis italiano e rappresentano un vanto».