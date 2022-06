Torneo Perugia, Cobolli e Giannessi out al secondo turno

Si è chiuso abbondantemente dopo la mezzanotte il mercoledì degli Internazionali di Tennis Città di Perugia. L'argentino Tomas Martin Etcheverry, campione in carica, ha battuto Flavio Cobolli 6-2 6-7(5) 6-3 in 3 ore e 17 minuti di gioco: "È stata una partita molto difficile. Non ho gestito la tensione in alcuni momenti delicati, come quando ho servito per il match nel secondo set. Ovviamente il pubblico ha tifato il mio avversario, non è stato semplice". Poi gli elogi a Cobolli: "Flavio sarà presto top 100 ATP (oggi è numero 157 del mondo). È un grande talento, è stata la terza volta che ci siamo affrontati e di sicuro è stata la sfida più bella delle tre". Bene anche il croato Borna Coric, vincitore del match contro Alessandro Giannessi con lo score di 6-2 7-6(6).